РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 апр. Управляющие организации города продолжают ежедневную комплексную дезинфекционную обработку поверхностей в местах общего пользования многоквартирных домов в соответствии с регламентом, говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

«Дезинфекционной обработке подлежат первые этажи подъездов: полы, дверные и оконные ручки, почтовые ящики, панели домофонов и кодовых замков, перила лестничных маршей; лифтовые кабины:напольные покрытия, панели управления лифтами», - говорится в сообщении.

Дезинфекция проводится методом влажной протирки, большие поверхности обрабатываются методом орошения. Ежедневно управляющие организации предоставляют отчет в Государственную жилищную инспекцию о проведенной дезинфекции при помощи мобильного приложения.

ГЖИ контролирует работу управляющих организаций и ежедневно представляет отчет из которого следует, что городской округ Котельники выполняет требования ГЖИ и производит 100 % дезинфекцию мест общего пользования многоквартирных домов