РИАМО - 1 апр. Губернатор Московской области Андрей Воробьев потребовал разобраться в ситуации в Лобненской центральной городской больнице, где были нарушены правила самоизоляции, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.
Ранее в Лобненской ЦРБ произошел инцидент, когда пенсионер с коронавирусом свободно передвигался по медучреждению, нарушая правила самоизоляции.
Воробьев потребовал наказать виновного в нарушении правил самоизоляции, так как он подверг риску здоровых людей.
В России выявили 2777 случаев заражения коронавирусом. В Подмосковье зарегистрировано 134 случая заболевания коронавирусом, выздоровели 17 человек, двое скончались.
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Текстовая трансляция
1 АПРЕЛЯ
- Главное о коронавирусе за 1 апреля
- Собрали в одной инфографике горячие линии и полезные во время карантина контакты
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье. Всего в регионе зарегистрировано 134 случая заболевания.
- Приложение для контроля за больными коронавирусом разрабатывают в Москве. Оно позволит отслеживать местоположение пациентов.
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- Лечение больных коронавирусом в легкой форме на дому продлили в Москве до 6 апреля. На данный момент в столице на дому лечатся около 550 человек.
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- За сутки в России зафиксировали 440 случаев заболевания короновирусом. 267 из них выявили в Москве, в Подмосковье - 15.
- Расширенный список послаблений для бизнеса утвердили в Москве. Город поддержит предпринимателей, чей бизнес пострадал от всеобщего карантина.
- За сутки в столице полностью выздоровели еще 45 человек. Общее число вылечившихся от коронавируса в Москве выросло до 115 человек.
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