РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 апр. Компания ООО «МСК-НТ» усилила меры по ежедневному обеззараживанию контейнеров и попросила жителей выносить в контейнер бытовые и медицинские отходы лиц, заболевших коронавирусом, только через трое суток после контакта с больным, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Региональный оператор по обращению с ТКО ООО «МСК-НТ» в период пандемии разработал комплекс мер для профилактики распространения коронавирусной инфекции и защиты экипажей спецтехники, занимающихся вывозом и транспортировкой отходов в городском округе Подольск. В компании проводят ежедневный утренний мониторинг состояния здоровья работников, санитарную обработку рабочего места водителя и загрузочной зоны, регулярно моют весь транспорт с применением спецсредств.

«Выносить в контейнер бытовые и медицинские отходы лиц, заболевших коронавирусом, можно после более чем трех суток – именно столько живет новый вирус на некоторых поверхностях. Водителям и грузчикам автопарка ООО «МСК-НТ» выдали средства индивидуальной защиты, оборудование и препараты для обеззараживания контейнеров. Ежедневно после освобождения от отходов баки дезинфицируют с помощью пульверизатора со спецсредством», - говорится в сообщении.

Для сдерживания распространения коронавируса нужно соблюдать простые правила обращения с отходами. В том числе выбрасывать мусор в плотно завязанном герметичном пакете. Медицинские отходы: маски, шприцы, салфетки и прочие предметы, контактировавшие со слизистыми, являются опасными отходами и не относятся к бытовым. Выбрасывать эту категорию отходов необходимо правильно – поместив в два отдельных плотных и закрытых пакета.

Региональный оператор по обращению с ТКО оказывает коммунальную услугу по обращению с отходами в плановом режиме, вывоз мусора осуществляется ежедневно, по графику.

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Текстовая трансляция

1 АПРЕЛЯ

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- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье. Всего в регионе зарегистрировано 134 случая заболевания.

- Приложение для контроля за больными коронавирусом разрабатывают в Москве. Оно позволит отслеживать местоположение пациентов.

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