РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 апр. Тротуар на улице Красная в микрорайоне Львовский Подольска построят до 25 декабря по просьбе жительницы, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал обращение с просьбой внести в план строительства тротуар на улице Красная. Она отметила, что рядом с домами №№63/6, 65, 56 к ближайшей детской площадке дети ходят по проезжей части.

«Администрация городского округа Подольск рассмотрела обращение по вопросу строительства тротуара на автомобильной дороге по улице Красная в микрорайоне Львовский и сообщает, что указанная дорога является дорогой местного значения. Работы по строительству тротуара включены в производственную программу ремонта на 2020 год со сроком выполнения работ до 25 декабря», - сказал замглавы администрации округа Сергей Иванов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.