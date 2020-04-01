РИАМО - 1 апр. В период домашнего режима можно не наносить декоративную косметику и дать коже отдохнуть, это поможет оздоровить кожу, сообщил врач-дерматовенеролог Алексей Едемский.

«Кожа адаптирована к окружающей среде, и не надо туда лишний раз вмешиваться. Находясь дома, не надо использовать косметические средства, в том числе, не нужно слишком агрессивно очищать кожу», — сказал Едемский в эфире радио Sputnik.

Эксперт отмечает, что не нужно слишком обезжиривать кожу, природный жир нужен для защиты. Также не стоит наносить декоративную косметику, чтобы кожа была лучше и краше.

В период карантина врач советует увлажнять кожу, делать маски и прочие процедуры. Если вы делаете ежедневный макияж, то сейчас самое время почистить кожу щадящими скрабами.

По мнению специалиста, главное не перестараться, потому что скрабы делают кожу более чувствительной, после таких процедур может появиться аллергия или даже воспаление.

Предотвратить нехватку кислорода можно регулярным проветривание помещения. Можно открывать окно и уходить в другую комнату, чтобы не простыть.

Врач считает, что главное – это настрой, потому что эмоции отражаются и на здоровье, и на внешности.

«После недели дома действительно можно выйти похорошевшими и посвежевшими, если не впадать в панику и ипохондрию, а наслаждаться ситуацией и посвятить время себе», — заключил Алексей Едемский.

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Текстовая трансляция

1 АПРЕЛЯ

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- Приложение для контроля за больными коронавирусом разрабатывают в Москве. Оно позволит отслеживать местоположение пациентов.

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- За сутки в столице полностью выздоровели еще 45 человек. Общее число вылечившихся от коронавируса в Москве выросло до 115 человек.