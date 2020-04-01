РИАМО - 1 апр. Депутаты Мосгордумы в среду на внеочередном заседании одобрили проект постановления, который предусматривает проведения заседаний московского парламента в формате видеоконференций, передает корреспондент РИАМО.

Проект закона о проведении заседаний столичного парламента в формате видеоконференций внес председатель комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Александр Семенников.

«Предлагается в период введения на территории города Москвы режима повышенной готовности, режима чрезвычайной ситуации, ограничительных мероприятий, карантина, чрезвычайного или военного положения <…> установить, что заседания могут проводиться в дистанционной форме с использованием средств видеоконференций и системы управления информаций думы», — сказал Семенников.

Он добавил, что ранее в действующем регламенте Мосгордумы не был предусмотрен дистанционный формат работы на пленарных заседаниях.

Большинство депутатов Мосгордумы проголосовали за данный проект постановления.

Семеников в ходе заседания также согласился с предложением председателя комиссии Мосгордумы по делам общественных объединений и религиозных организаций Николая Зубрилина о том, чтобы убрать из постановление слова «либо при возникновении иных неотложных обстоятельств».



«При других ситуациях эта норма не применяется, если нет никакого из этих режимов, то ни о каком дистанционном заседании речь не идет. Еще раз напомню, что статус депутата и удостоверение депутата не спасает от коронавируса», - заметил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Ранее пресс-служба Мосгордумы сообщала, что с 30 марта две трети сотрудников Московской городской думы работают дистанционно, при этом половина из них была переведена на удаленный режим еще 23 марта.

В общей сложности в Москве выявлено 1880 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. В столице действует режим самоизоляции для всех граждан. Также закрыты непродовольственные магазины, кафе, кинотеатры и другие места массового скопления людей.

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