РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 апр. Сотрудники библиотеки имени Есенина в Люберцах каждый день готовят публикации в социальных сетях, 2 апреля они познакомят зрителей со стихами Михаила Панкратова, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.
«2 апреля в 11:00 сотрудники библиотеки познакомят зрителей со стихами Михаила Панкратова в рамках цикла «Высказывания известных людей о Сергее Есенине» - «Люберецкие поэты Есенину». А в 12:00 Наталья Хохлова и Юлия Сейфуллаева споют для юных подписчиков русскую народную песенку-потешку», - говорится в сообщении.
3 апреля в 11:00 дошкольников ждет развивающее занятие от руководителя клуба «Игралочка и Читалочка» Юлии Сейфуллаевой. В этот же день в 12:00 состоится литературный обзор «Мальчик в полосатой пижаме» автора Джона Бойна.
Для просмотра онлайн-трансляций присоединяйтесь к аккаунтам библиотеки в социальных сетях: https://instagram.com/eseninka_lubertsy?igshid=2jienydabfep, https://vk.com/eseninka_lubertsy.
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Текстовая трансляция
1 АПРЕЛЯ
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