РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 апр. Сотрудники библиотеки имени Есенина в Люберцах каждый день готовят публикации в социальных сетях, 2 апреля они познакомят зрителей со стихами Михаила Панкратова, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«2 апреля в 11:00 сотрудники библиотеки познакомят зрителей со стихами Михаила Панкратова в рамках цикла «Высказывания известных людей о Сергее Есенине» - «Люберецкие поэты Есенину». А в 12:00 Наталья Хохлова и Юлия Сейфуллаева споют для юных подписчиков русскую народную песенку-потешку», - говорится в сообщении.

3 апреля в 11:00 дошкольников ждет развивающее занятие от руководителя клуба «Игралочка и Читалочка» Юлии Сейфуллаевой. В этот же день в 12:00 состоится литературный обзор «Мальчик в полосатой пижаме» автора Джона Бойна.

Для просмотра онлайн-трансляций присоединяйтесь к аккаунтам библиотеки в социальных сетях: https://instagram.com/eseninka_lubertsy?igshid=2jienydabfep, https://vk.com/eseninka_lubertsy.

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Текстовая трансляция

1 АПРЕЛЯ

- Главное о коронавирусе за 1 апреля

- Собрали в одной инфографике горячие линии и полезные во время карантина контакты

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье. Всего в регионе зарегистрировано 134 случая заболевания.

- Приложение для контроля за больными коронавирусом разрабатывают в Москве. Оно позволит отслеживать местоположение пациентов.

Хотим узнать ваше мнение Вгоняет ли вас в депрессию ситуация с коронавирусом? 31% Да, я очень сильно переживаю 31% Нет, я соблюдаю все меры предосторожности 31% Стало немного тревожнее 31% Я спокоен, пока это не коснулось моих близких 31% Мне все равно Результаты

- Лечение больных коронавирусом в легкой форме на дому продлили в Москве до 6 апреля. На данный момент в столице на дому лечатся около 550 человек.

- Россиян обязали соблюдать дистанцию в метр. Исключением стали поездки в такси.

- Около половины новых инфицированных коронавирусом в Москве не старше 45 лет.

- За сутки в России зафиксировали 440 случаев заболевания короновирусом. 267 из них выявили в Москве, в Подмосковье - 15.

- Расширенный список послаблений для бизнеса утвердили в Москве. Город поддержит предпринимателей, чей бизнес пострадал от всеобщего карантина.

- За сутки в столице полностью выздоровели еще 45 человек. Общее число вылечившихся от коронавируса в Москве выросло до 115 человек.