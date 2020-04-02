РИАМО - 2 апр. В МТС Банке запустили пилотный проект, в рамках которого можно оформлять виртуальные дебетовые карты MTS CASHBACK Lite через WhatsApp, говорится в официальном сообщении кредитной организации.

«Популярный мессенджер ‒ это еще один удобный, в том числе в условиях карантина, канал цифрового обслуживания, который позволит клиентам экономить время, общаться с банком через понятный и привычный интерфейс приложения без физического контакта с сотрудниками банка или курьером», - рассказали в пресс-службе МТС Банка.

С помощью нового сервиса можно будет оформить виртуальную дебетовую карту, не заходя на сайт банка и не скачивая приложение. При этом не понадобится отправлять документы или делать селфи с паспортом. Абонентам МТС, вошедшим в пилотную группу, достаточно перейти в специальный чат-сервис мессенджера WhatsApp и в пару кликов выпустить карту, следуя инструкциям. В чате карта MTS CASHBACK Lite мгновенно активируется. Ее также можно активировать в приложениях «МТС Деньги» и «Мой МТС».

Этой картой можно расплачиваться не только в Интернете, но и в любых торговых точках, привязав ее к мобильным сервисам бесконтактной оплаты в смартфоне.

Также с помощью данной карты можно проводить платежные операции прямо через чат-бота мессенджера. Безопасность каждой транзакции гарантирует встроенная в карту технология антифрод-токенизации, генерирующая при оплате уникальный токен ‒ 16-значную комбинацию цифр, которую невозможно подделать.

Данная карта также обеспечивает пользователю кэшбэк до 25% при оплате онлайн-покупок в магазинах партнеров через сервис МТС Cashback. Также по 3% кэшбэка начисляется за любые покупки в супермаркетах, оплату на АЗС и в кино. В остальных случаях также начисляется 1%.

Пополнять карту можно через интерфейс чат-сервиса мессенджера и СМС-сервис «Помощник 2121» переводом средств с карты любого банка. Также можно пополнить карту переводом в мобильном банке и через оснащенные бесконтактными считывателями банкоматы и терминалы самообслуживания.

Обслуживание и выпуск карты бесплатны. Также плата не взимается за снятие наличных средств в NFC-банкоматах любых банков по всему миру.

При этом при переводах на карты других банков вне зависимости от суммы операции взимается фиксированная комиссия — 15 рублей. Также по MTS CASHBACK Lite предусмотрены ежемесячные лимиты на платежи, переводы и снятие наличных.