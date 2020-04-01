РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 апр. В трех школах и пяти детских садах городского округа Люберцы открыты дежурные группы для посещения детьми, они организованы на время объявленной нерабочей недели, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Эти учреждения образования принимают детей, родители которых заняты в структурах, обеспечивающих необходимую жизнедеятельность общества, а также работают в госорганах. Специфика их труда не позволяет им оставаться дома во время нерабочей недели. И вот для детей таких сотрудников сейчас организованы дежурные группы», - сказал Ружицкий.

Детские сады №№6, 9, 18, 100, 103 посещает 21 ребенок. В школах №№1, 27, 53 заявлено девять детей. Период нерабочей недели объявлен по 5 апреля.