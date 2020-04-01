РИАМО - 1 апр. Специальную платформу по оформлению пропусков для выхода из дома во время действия режима самоизоляции в Подмосковье планируют подготовить к 6 апреля, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Что касается пропусков: у нас никакой бумаги не будет, это будет удобная платформа. Сейчас программисты разрабатывают эту платформу. К понедельнику она у нас будет готова. В случае если она начнет работать, ты заходишь на портал mosreg.ru, забиваешь свою декларацию и в приложении уже по этой декларации у тебя есть право дальше ходить», — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что задача властей – сделать так, чтобы те, кто работает в Москве, а живет в Подмосковье, не имели проблем при передвижении. Особенно это касается врачей.

Губернатор также рассказал об оснащении региона медоборудованием в рамках борьбы с коронавирусом.

«У нас сейчас всего три человека в тяжелом состоянии, и 11 находятся на ИВЛ. <…> Мы оборудуем инфекционные койки, в чем их специфика: большинство коек оснащены кислородом и ИВЛ. ИВЛ мы купили дополнительно. Здесь опять нам очень серьезно помогает федеральное правительство», — подчеркнул Воробьев.

Он отметил, что для больных инфекцией создают изолированные помещения.

«Расход (медицинских – ред.) масок очень большой в каждом регионе, потому что четыре маски в день нужно одному врачу. Сейчас даже те, кто раньше позволял себе не пользоваться масками, должен обязательно использовать защитную маску. Спасибо нашим российским производителям, они сейчас на полную мощность работают, и из-за рубежа мы привозим», — рассказал губернатор.

Он подчеркнул, что задача властей региона – все подготовить своевременно.

«Мы работаем в рамках федерального штаба и оттуда нам дают очень ценные, важные, своевременные указания. Все, что касается лекарств, инфекционных коек, протоколов лечения, все нюансы разрабатываются профессионалами на федеральном уровне. Это координация для нас очень важна и полезна, поэтому минимум два-три раза в неделю мы можем задать вопросы и получить, соответственно, поддержку и помощь от федерального правительства, от комиссии, которая занимается очень подробно всеми нюансами по недопущению распространения коронавируса», — отметил также Воробьев.

В Подмосковье введен режим самоизоляции для всех жителей. Дома можно покидать только по веской причине, например, для покупки продуктов, товаров первой необходимости, для получения медицинской помощи.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

1 АПРЕЛЯ

- Главное о коронавирусе за 1 апреля

- Собрали в одной инфографике горячие линии и полезные во время карантина контакты

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье. Всего в регионе зарегистрировано 134 случая заболевания.

- Приложение для контроля за больными коронавирусом разрабатывают в Москве. Оно позволит отслеживать местоположение пациентов.

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- Лечение больных коронавирусом в легкой форме на дому продлили в Москве до 6 апреля. На данный момент в столице на дому лечатся около 550 человек.

- Россиян обязали соблюдать дистанцию в метр. Исключением стали поездки в такси.

- Около половины новых инфицированных коронавирусом в Москве не старше 45 лет.

- За сутки в России зафиксировали 440 случаев заболевания короновирусом. 267 из них выявили в Москве, в Подмосковье - 15.

- Расширенный список послаблений для бизнеса утвердили в Москве. Город поддержит предпринимателей, чей бизнес пострадал от всеобщего карантина.

- За сутки в столице полностью выздоровели еще 45 человек. Общее число вылечившихся от коронавируса в Москве выросло до 115 человек.