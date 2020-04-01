РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 апр. На телефон волонтерского центра «Единой России» и ОНФ по оказанию помощи гражданам в период пандемии продолжают поступать заявки от жителей Люберец, сообщил руководитель аппарата МГЕР городского округа Люберцы, активист волонтерского центра «Единой России» и ОНФ Георгий Николаев.

С каждым днем количество обращений растет.

«К счастью, растет и число волонтеров, желающих помочь люберчанам сохранить здоровье в режиме самоизоляции. С 18 марта мы активно включились в эту работу и темп продолжаем наращивать, так как пожилые, малообеспеченные, многодетные жители ждут поддержки в этот сложный период», - сказал Николаев.

Как отметил активист, жители Люберец спокойно и без паники переносят период самоизоляции.

«Всем необходимым мы их обеспечиваем, волонтеры приезжают по звонку», - добавил он.

Продуктовые наборы, которые доставляют волонтеры, состоят из нескоропортящихся продуктов первой необходимости: муки, растительного масла, консервов, круп, макаронных изделий.

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