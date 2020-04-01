РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 апр. Житель Балашихи пожаловался на антисанитарное состояние салона маршрутного такси №6К, выполнявшего рейс между микрорайоном Никольско-Трубецкое и станцией Салтыковская, салон привели в надлежащее состояние, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Местный житель пожаловался на неудовлетворительные условия проезда в автомобильном транспорте муниципального маршрута №6К микрорайон Никольско-Трубецкое – станция Салтыковская. Он отметил, что маршрутное такси с госномером к875ту внутри находится в антисанитарном состоянии, и попросил принять меры в связи с эпидемией коронавируса.

«Обращение по вопросу повышения уровня комфорта в салоне такси, осуществляющего пассажирские перевозки на муниципальном маршруте №6К Никольско-Трубецкое – станция Салтыковская рассмотрено в администрации Балашихи. Указанный маршрут осуществляет ООО «АвтоЛидер», – сказал заместитель главы администрации Балашихи Алексей Ковалев.

Он добавил, что по информации, поступившей от руководства ООО «АвтоЛидер», салон данного маршрутного такси приведен в надлежащее санитарное состояние.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.