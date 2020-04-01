РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 апр. Жителей Люберец приглашают стать волонтерами проекта «Бокс Помогает», организатором которого выступает Федерация бокса России, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

31 марта создан оперативный штаб и запущена горячая линия в поддержку российского спорта.

«Деятельность оперативного штаба будет направлена на помощь ветеранам спорта, всем спортсменам России, тренерам, судьям, а также ветеранам Великой Отечественной войны, пенсионерам и многодетным семьям на время ограничений, связанных с профилактикой распространения коронавирусной инфекции. Все нуждающиеся, а также люди, желающие стать волонтерами проекта «Бокс Помогает», могут позвонить по телефону горячей линии: 8(800)222-55-25», - говорится в сообщении.

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Текстовая трансляция

1 АПРЕЛЯ

- Главное о коронавирусе за 1 апреля

- Собрали в одной инфографике горячие линии и полезные во время карантина контакты

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье. Всего в регионе зарегистрировано 134 случая заболевания.

- Приложение для контроля за больными коронавирусом разрабатывают в Москве. Оно позволит отслеживать местоположение пациентов.

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- Лечение больных коронавирусом в легкой форме на дому продлили в Москве до 6 апреля. На данный момент в столице на дому лечатся около 550 человек.

- Россиян обязали соблюдать дистанцию в метр. Исключением стали поездки в такси.

- Около половины новых инфицированных коронавирусом в Москве не старше 45 лет.

- За сутки в России зафиксировали 440 случаев заболевания короновирусом. 267 из них выявили в Москве, в Подмосковье - 15.

- Расширенный список послаблений для бизнеса утвердили в Москве. Город поддержит предпринимателей, чей бизнес пострадал от всеобщего карантина.

- За сутки в столице полностью выздоровели еще 45 человек. Общее число вылечившихся от коронавируса в Москве выросло до 115 человек.