РИАМО-1 апр. Лидер музыкальной группы Little Big Илья Прусикин запустил флешмоб в социальной сети Instagram под названием «Карантиновидение», он стал альтернативой отмененному «Евровидению», сообщает Газета.ru.

«Запиши песню, сними минутный клип на телефон, и о тебе узнает страна», – прокомментировал Прусикин.

Певец предложил провести данный конкурс вместо отмененного «Евровидения 2020» и публиковать конкурсные видео под хештегом #карантиновидение2020.

Группа Little Big должна была представлять Россию на конкурсе «Евровидение» в Роттердаме. Но конкурс отменили по причине коронавируса. «Евровидение» было решено провести в концертном формате онлайн без соревновательного элемента.

Президент РФ Владимир Путин 25 марта объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей. Гражданам рекомендовано соблюдать режим домашней самоизоляции. Данные меры приняты с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

На сегодняшний день в России выявили 2777 случаев заражения коронавирусом. В Подмосковье зарегистрировано 134 случая заболевания коронавирусом, выздоровели 17 человек, двое скончались.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>