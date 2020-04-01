РИАМО - 1 апр. Медики Центральной городской клинической больницы Реутова совместно с министерством здравоохранения Подмосковья реализуют подготовку к приему больных с подозрением на коронавирусную инфекцию, на данный момент развернуто 40 койко-мест, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа.

«На данном этапе Реутов в полном объеме готов принимать пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и оказывать им всю необходимую помощь. 20 койко-мест развернуто по адресу: улица Ленина, дом №2А на территории ЦГКБ в отделении консервативной гинекологии в здании бывшего родильного дома. Еще 20 мест оборудовали в правом крыле недавно отремонтированного детского стационара Центральной больницы, известного жителям как «Брусничка», - говорится в сообщении.

В случае ухудшения эпидемиологической ситуации в ближайшее время в муниципалитете будут оборудованы около 100 мест, необходимых по нормативам, для оказания помощи жителям с данным заболеванием.

«Принимаем все превентивные меры, чтобы быть готовыми к различному развитию событий. На сегодняшний день в ЦГКБ города находятся три жителя с подозрением на коронавирус, их диагноз еще не подтвержден. Пациенты проходят все необходимые обследования, сдают анализы, медики при контакте с данными людьми соблюдают все меры безопасности», - сказал глава городского округа Станислав Каторов.

Ранее он призвал всех жителей соблюдать домашний режим, сократить контакты с другими людьми и без острой необходимости не покидать квартиры.



«После завершения ремонта в детском инфекционном отделении будут оборудованы дополнительно еще 20 койко-мест. В данный момент по поручению губернатора Андрея Воробьева мы улучшаем систему вентиляции, устанавливаем очистные сооружения для дезинфекции сточных вод, увеличиваем точки кислородной подводки», - отметил главный врач Центральной городской клинической больницы Реутова Гарик Хачатрян.

Всего на 1 апреля в Московской области зарегистрировано 134 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 17 пациентов выписаны из больниц после выздоровления, двое умерли в результате осложнений.

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Текстовая трансляция

1 АПРЕЛЯ

- Главное о коронавирусе за 1 апреля

- Собрали в одной инфографике горячие линии и полезные во время карантина контакты

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье. Всего в регионе зарегистрировано 134 случая заболевания.

- Приложение для контроля за больными коронавирусом разрабатывают в Москве. Оно позволит отслеживать местоположение пациентов.

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- Лечение больных коронавирусом в легкой форме на дому продлили в Москве до 6 апреля. На данный момент в столице на дому лечатся около 550 человек.

- Россиян обязали соблюдать дистанцию в метр. Исключением стали поездки в такси.

- Около половины новых инфицированных коронавирусом в Москве не старше 45 лет.

- За сутки в России зафиксировали 440 случаев заболевания короновирусом. 267 из них выявили в Москве, в Подмосковье - 15.

- Расширенный список послаблений для бизнеса утвердили в Москве. Город поддержит предпринимателей, чей бизнес пострадал от всеобщего карантина.

- За сутки в столице полностью выздоровели еще 45 человек. Общее число вылечившихся от коронавируса в Москве выросло до 115 человек.