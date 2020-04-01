РИАМО - 1 апр. Блокирование Подмосковья и Москвы в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции не планируется, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Напугали уже, что будет блокировка Москвы и области. Этого не планируется. <...> Здесь никто заборов городить не будет», — сказал Воробьев.
При этом он отметил, что регионы ведут согласованную политику в борьбе с коронавирусной инфекцией.
«Все те, кто делает жизненно важную работу <…>, если будет ужесточение режима, то естественно все получат возможность ограниченного передвижения – на работу. Те, кто лечит, кто строит, те, кто работает на общественном транспорте, ЖКХ, огромное количество людей сегодня работает на этом передовом крае, правоохранительные органы. Конечно, такая возможность будет», — подчеркнул губернатор.
Воробьев также добавил, что большинство жителей соблюдает режим самоизоляции.
«Чем дальше, тем больше людей понимает, насколько важно оставаться дома и соблюдать карантин. Что это не баловство и не какая-то проходная вещь. Поэтому очень важно, и полиция большую работу делает – разъясняет и просит всех оставаться дома. Такая мера направлена на то, как мы все прекрасно понимаем, чтобы убить скорость распространения коронавируса», — отметил губернатор.
В связи с угрозой распространения инфекции в Московском регионе ввели режим самоизоляции для всех жителей. Выходить из дома можно только по веской причине. В Подмосковье работает горячая линия по вопросам, связанным с коронавирусом: 8-800-550-50-30.
На сегодняшний день в России выявили 2777 случаев заражения коронавирусом. В Подмосковье зарегистрировано 134 случая заболевания коронавирусом, выздоровели 17 человек, двое скончались.
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Текстовая трансляция
1 АПРЕЛЯ
- Главное о коронавирусе за 1 апреля
- Собрали в одной инфографике горячие линии и полезные во время карантина контакты
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье. Всего в регионе зарегистрировано 134 случая заболевания.
- Приложение для контроля за больными коронавирусом разрабатывают в Москве. Оно позволит отслеживать местоположение пациентов.
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- Лечение больных коронавирусом в легкой форме на дому продлили в Москве до 6 апреля. На данный момент в столице на дому лечатся около 550 человек.
- Россиян обязали соблюдать дистанцию в метр. Исключением стали поездки в такси.
- Около половины новых инфицированных коронавирусом в Москве не старше 45 лет.
- За сутки в России зафиксировали 440 случаев заболевания короновирусом. 267 из них выявили в Москве, в Подмосковье - 15.
- Расширенный список послаблений для бизнеса утвердили в Москве. Город поддержит предпринимателей, чей бизнес пострадал от всеобщего карантина.
- За сутки в столице полностью выздоровели еще 45 человек. Общее число вылечившихся от коронавируса в Москве выросло до 115 человек.
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