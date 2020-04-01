РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 1 апр. Жители подмосковных Люберец в среду смогут посмотреть онлайн-концерт «Женщина – источник вдохновения», говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«В среду в 19:00 в социальных сетях культурно-досугового центра «Союз» будет показан концерт «Женщина – источник вдохновения», который прошел 7 марта и был приурочен к празднованию Международного женского дня! В мероприятии участвовали юные дарования и профессиональные исполнители городского округа Люберцы, а также приглашенные коллективы. Вниманию зрителей будет представлена запись концерта», – говорится в сообщении.

Присоединяйтесь к аккаунтам центра «Союз» в социальных сетях: https://www.instagram.com/kdc_soyuz/, https://vk.com/kdc_soyuz, https://www.facebook.com/MalahovkaKDCsoyuz/, https://www.youtube.com/channel/UC5LktK1NHrYMA8cuZ26UP-w/featured?view_as=subscriber.

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Текстовая трансляция

1 АПРЕЛЯ

- Главное о коронавирусе за 1 апреля

- Собрали в одной инфографике горячие линии и полезные во время карантина контакты

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье. Всего в регионе зарегистрировано 134 случая заболевания.

- Приложение для контроля за больными коронавирусом разрабатывают в Москве. Оно позволит отслеживать местоположение пациентов.

Хотим узнать ваше мнение Вгоняет ли вас в депрессию ситуация с коронавирусом? 31% Да, я очень сильно переживаю 31% Нет, я соблюдаю все меры предосторожности 31% Стало немного тревожнее 31% Я спокоен, пока это не коснулось моих близких 31% Мне все равно Результаты

- Лечение больных коронавирусом в легкой форме на дому продлили в Москве до 6 апреля. На данный момент в столице на дому лечатся около 550 человек.

- Россиян обязали соблюдать дистанцию в метр. Исключением стали поездки в такси.

- Около половины новых инфицированных коронавирусом в Москве не старше 45 лет.

- За сутки в России зафиксировали 440 случаев заболевания короновирусом. 267 из них выявили в Москве, в Подмосковье - 15.

- Расширенный список послаблений для бизнеса утвердили в Москве. Город поддержит предпринимателей, чей бизнес пострадал от всеобщего карантина.

- За сутки в столице полностью выздоровели еще 45 человек. Общее число вылечившихся от коронавируса в Москве выросло до 115 человек.