РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 апр. Культурно-просветительский центр «Дубровицы» в подмосковном Подольске запустил онлайн-кружок экскурсоведения и истории для взрослых и детей, сообщается в группе «Культурно-просветительский центр «Дубровицы» в соцсети «ВКонтакте».

«Нет худа без добра. На карантине открылись новые возможности! Мы предлагаем вам воспользоваться одной из них. В нашем центре есть кружок экскурсоведения и истории «Нескучная история», занятия в котором стоят всего 500 рублей в месяц и проходят один раз в неделю по четвергам с 17:30 до 18:45. Сейчас они проходят в режиме онлайн. Апрель только начинается, и завтра (2 апреля - ред.) состоится первое занятие по теме «Петр Первый», - говорится в сообщении.

В ходе занятий руководитель поможет развить грамотную речь, делать пересказ, публично выступать и расширить знания. В программе обучения дают азы экскурсоведения, изучают историю России от древнии времен до современности, исторические памятники и достопримечательности родного края, посещают музеи и памятники архитектуры.

Вопросы можно уточнить по телефону: 8(909)631-84-84 у руководителя кружка Ирины Семеновой.