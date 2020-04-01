РИАМО - 1 апр. Депутаты Мосгордумы в среду в ходе внеочередного заседания в третьем чтении приняли законопроект, который предусматривает установление ответственности за нарушение режима самоизоляции, москвичам может грозить штраф до 5 тысяч рублей, а юридическим лицам - до 300 тысяч рублей, передает корреспондент РИАМО.

В Москве с 30 марта введен режим всеобщей самоизоляции из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Проект закона внес председатель комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов.

«Сегодня, я считаю, мы с вами обязаны законодательно установить административные санкции в отношении тех, кто цинично нарушает режим самоизоляции, подвергает риску жизни и здоровье окружающих. <…> Хочу особо подчеркнуть, предполагаемые штрафы и санкции - это необходимая мера борьбы с несознательным и безответственным отношением отдельных граждан по борьбе с распространением коронавируса. У нас нет плана наказывать всех подряд. Более того, я буду искренне счастлив, если ни одного штрафа не будет выписано», - сказал Щитов.

Он напомнил, что уже сегодняшняя статистика департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы показывает, что большинство москвичей сознательно подходят к введенным ограничениям. Так, за прошедшие дни на 82% снизился пассажиропоток в Московском метрополитене, на маршрутах наземного транспорта - на 72%, кроме того, на дорогах столицы на 50% снизился трафик личного транспорта.

«Очень важно не только вводить санкции, очень важно проводить информационную, разъяснительную работу в жилом секторе, работать со старшими по домам и подъездам. Для этих целей мы всегда привлекали и будем привлекать активных москвичей, которые всегда помогали и будут помогать городу в мероприятиях по охране общественного порядка», - добавил Щитов.

Согласно пояснительной записке, законопроектом предлагается дополнить закон Москвы от 21 ноября 2007 года №45 «Кодекс города Москвы об административных правонарушениях» новой статьей 3.18.1 «Нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города Москвы».

За нарушение режима самоизоляции законопроектом предусматривается штраф в размере 4 тысяч рублей, а если нарушение режима произошло с использованием транспорта или повторно, то размер штрафа составит 5 тысяч рублей, а транспорт могут изъять.

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1 АПРЕЛЯ

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