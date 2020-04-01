РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 апр. Жители Люберец могут присоединиться к серии бесплатных турниров «Играем Дома» от Федерации компьютерного спорта России, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Подобные турниры направлены на профилактику распространения коронавирусной инфекции. Соревнования стартуют в рамках программы «Киберспортсмен ФКС России». Ежедневные турниры пройдут по следующим киберспортивным играм: Dota 2, Hearthstone, Counter-Strike: Global Offensive, Warcraft 3 и PlayerUnknown's Battlegrounds.

«В соревнованиях смогут принять участие граждане России от 14 лет, но некоторые турниры доступны от 18 лет в соответствии с возрастной маркировкой игры. Участвовать можно как во всей серии турниров, так и в отдельно взятом соревновании. А обсудить турниры, получить дополнительную информацию и смотреть трансляции можно в официальном сообществе проекта в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/homegame», - говорится в сообщении.

Подробности можно узнать на сайте федерации.