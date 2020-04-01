РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 апр. Более 53 тысяч пожилых жителей Балашихи старше 65 лет, а также жителей с хроническими заболеваниями получили денежные компенсации в размере 1,5 тысячи рублей, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Адресную социальную помощь в размере 1,5 тысячи рублей начали выплачивать с 26 марта. Данные меры поддержки реализуются по поручению губернатора региона Андрея Воробьева на время соблюдения режима самоизоляции. Решение принято с целью недопущения возможного распространения новой коронавирусной инфекции среди людей с наиболее уязвимым состоянием здоровья.

«Такая же сумма придет на их счета, когда период самоизоляции завершится. По состоянию на 1 апреля соцпомощь уже переведена более 53 тысячам человек. Остальные пенсионеры Балашихи старше 65 лет, а также имеющие хронические заболевания, получат ее в ближайшее время», - сказала заместитель заведующего отделом обеспечения социальных гарантий Балашихинского управления социальной защиты населения Юлия Позднякова.

Она добавила, что денежные средства зачисляются на лицевой счет человека. Если его нет, то деньги отправляются почтовым переводом. Выплата начисляется автоматически и без заявлений.

Ее не оказывают тем, кто нарушил режим самоизоляции. Информацию по гражданам предоставляет министерство здравоохранения Московской области. Всего на учете в городском управлении социальной защиты населения на 1 апреля 2020 года состоят 60 729 человек старше 65 лет.

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Текстовая трансляция

1 АПРЕЛЯ

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