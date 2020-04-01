РИАМО - 1 апр. В первом квартале 2020 года уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев рассмотрел примерно 600 обращений, наибольшее количество – 416 – поступило от общественных приемных из 49 муниципалитетов региона, говорится в сообщении пресс-службы бизнес-омбудсмена.

«Сегодня в Московской области действуют 37 общественных приемных, в том числе межмуниципальные. В марте этого года аппарат и общественные приемные Уполномоченного работают практически в круглосуточном режиме. Информируем, разъясняем, принимаем заявления. Помогаем малому и среднему бизнесу всем, чем возможно», – сказал Головнев.

За три месяца бизнес-омбудсмен рассмотрел 578 обращений, из них 416 поступило из общественных приемных, которые действуют в 49 муниципальных образованиях Московской области. Восемь обращений поступило от Уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей, 154 поступили Головневу для рассмотрения напрямую.

88% обращений содержат жалобы или просьбу разъяснить законодательные нюансы. Во всех других случаях предлагается внести изменения в нормативные правовые акты.

Чаще всего в первом квартале 2020 года в обращениях акцентировалось внимание на деятельности органов местного самоуправления – 46,7%. Касательно территориальных представительств федеральных органов исполнительной власти поступило около 35% обращений. В отношении государственных органов Московской области поступило 17,8% обращений.

Темы административных барьеров касались 22,2% от всей массы обращений, поступивших в первом квартале. Деятельности правоохранительных органов касалось 20,7% обращений, земельно-имущественных отношений касалось 14% обращений. В отношении нестационарной торговли поступило 13,3% заявок, касательно нарушений в сфере государственных и муниципальных закупок – 9,6%, контрольно-надзирательных органов – 5,2%.

«Сравнивая показатели предыдущих периодов, мы отметили снижение цифр по последним двум темам», – уточнил Головнев.

Бизнес-омбудсмен добавил, что активная работа по поддержке и консультации предпринимателей за последние три месяца проводилась в Солнечногорске, Павловском Посаде, Дубне, Волоколамске, Красногорске, Реутове и в Люберцах.