РИАМО - 1 апр. Более 110 тысяч стикеров и 20 тысяч метров контрастных полос наклеят в столичном метро и на МЦК для соблюдения дистанции пассажирами, говорится в сообщении пресс-службы Московского метрополитена.

«Красная разметка для соблюдения дистанции пассажирами появится возле касс, на платформах станций, а также в вагонах поездов. Эти и другие меры предпринимаются для предотвращения распространения коронавируса», — говорится в сообщении.

Указатели будут рекомендовать жителям мегаполиса соблюдать дистанцию не менее 1,5-2 метра.

В вагонах метро и МЦК появятся круглые стикеры над каждым сидением, они укажут, куда можно сесть, чтобы соблюсти безопасное расстояние.

В столичном метро проводятся меры для профилактики коронавируса: дезинфицируются билетные автоматы каждый час, все поверхности, с которыми могут контактировать пассажиры, каждые 1,5 часа. Поезда проходят обработку специальными средства и обеззараживание с помощью ультрафиолета. В метро проводится регулярная уборка.

В связи с распространением заболевания, в Московском регионе ввели режим самоизоляции для всех жителей, кроме тех, кто работает. Выходить из дома можно только по веской причине.

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Текстовая трансляция

1 АПРЕЛЯ

- Собрали в одной инфографике горячие линии и полезные во время карантина контакты

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье. Всего в регионе зарегистрировано 134 случая заболевания.

- Приложение для контроля за больными коронавирусом разрабатывают в Москве. Оно позволит отслеживать местоположение пациентов.

Хотим узнать ваше мнение Вгоняет ли вас в депрессию ситуация с коронавирусом? 31% Да, я очень сильно переживаю 31% Нет, я соблюдаю все меры предосторожности 31% Стало немного тревожнее 31% Я спокоен, пока это не коснулось моих близких 31% Мне все равно Результаты

- Лечение больных коронавирусом в легкой форме на дому продлили в Москве до 6 апреля. На данный момент в столице на дому лечатся около 550 человек.

- Россиян обязали соблюдать дистанцию в метр. Исключением стали поездки в такси.

- Около половины новых инфицированных коронавирусом в Москве не старше 45 лет.

- За сутки в России зафиксировали 440 случаев заболевания короновирусом. 267 из них выявили в Москве, в Подмосковье - 15.

- Расширенный список послаблений для бизнеса утвердили в Москве. Город поддержит предпринимателей, чей бизнес пострадал от всеобщего карантина.

- За сутки в столице полностью выздоровели еще 45 человек. Общее число вылечившихся от коронавируса в Москве выросло до 115 человек.