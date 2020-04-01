РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 1 апр. В подмосковном Подольске для участников квадрофеста «Поворот не туда!» по мотивам известного кинофильма подготовили более 5 километров локаций с интересными видами, ландшафтами и декорациями, на которых их будут ждать актеры, сообщается на сайте квадрофестиваля.

Подольский квадроклуб ATV Club Bizon проведет Всероссийский квадрофестиваль «Поворот не туда!» на базе детско-юношеского оздоровительного центра «Родина» с 22 по 24 мая. Увлекательнейший квадроквест «Поворот не туда!» погрузит участников в уникальную историю по мотивам известного кинофильма.

«Участников ждут более 5 километров локаций с интересными видами, ландшафтами и декорациями. Актеры, задания на смекалку, а также бездорожье, которое обязательно понравиться всем любителям квадротехники! Если вы любите поработать мозгами, кататься на квадроцикле, изучать новые места и окрестности, а также пощекотать себе нервы – то вам точно сюда», – говорится в сообщении.

Для участия необходимо наличие квадроцикла, возраст от 18 лет, хорошее настроение и желание победить, а также регистрация на сайте фестиваля. Участие в квесте будет индивидуальным, каждый будет сам за себя. Задача участников – пройти весь подготовленный заранее маршрут и найти все подсказки. Победители и призеры получат приятные призы от партнеров и спонсоров.

Запрещено употреблять алкоголь и психотропные вещества, вести себя агрессивно по отношению к другим участникам фестиваля и организаторам, дебоширить и портить имущество, декорации.

В первый день, 22 мая, гостей будут встречать с 14:00, в 20:00 состоится официальное открытие фестиваля, в 21:00 - выступление музыкальных групп, в 23:00 - дискотека. 23 мая в 10:00 пройдет брифинг, в 11:00 - старт квадроквеста, в 13:00 для гостей, не участвующих в квадроквесте, пройдет культурно развлекательная программа, в 18:00 - угощение от ATV Club BIZON, в 20:00 - выступление группы «ВИА BRASSERS» и подведение итогов квадроквеста, награждение участников, концертная программа, в 21:00 - караоке под открытым небом. 24 мая будет работать фотозона с актерами квеста.