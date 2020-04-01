РИАМО (ЩЕЛКОВО) – 1 апр. Чтобы поддержать безработных жителей Щелкова в условиях угрозы распространения коронавируса, с понедельника им начали выплачивать ежемесячную компенсацию до 15 тысяч рублей, сообщается на сайте администрации городского округа.

«Есть три условия для получения выплат: в 2020 году гражданин работал не менее 60 календарных дней (по трудовой книжке или договору), увольнение произошло не по причине дисциплинарного проступка, заявитель имеет постоянную регистрацию в Московской области», – говорится в сообщении.

Безработными не признают пенсионеров (в том числе военных), студентов и учащихся очной формы образования, учредителей ООО, граждан, зарегистрировавших ИП или КФХ.

За получением выплат жители могут обратиться по предварительной записи в Щелковский центр занятости, поскольку в данный момент учреждение работает в дистанционном режиме. Запись на регистрацию производится по телефону: 8(496)562-35-88.

Чтобы получить выплаты необходимо предоставить комплект документов: паспорт, трудовая книжка, документ об образовании, СНИЛС, счет в Сбербанке или банке «Возрождение», трудоспособным инвалидам – справка и ИПР, справка о среднем заработке с последнего места работы за последние 3 месяца работы.

Документы на регистрацию можно направить по электронной почте: czn51@yandex.ru – для жителей Щелкова, frya-czn51-2@yandex.ru – для жителей поселка Фряново и близлежащих населенных пунктов.

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Текстовая трансляция

1 АПРЕЛЯ

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- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье. Всего в регионе зарегистрировано 134 случая заболевания.

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