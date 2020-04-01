РИАМО - 1 апр. В ходе онлайн-совещания председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям и землепользованию Владимир Шапкин рассказал, что одним из ключевых направлений работы станет обеспечение многодетных семей земельными участками, говорится в сообщении пресс-центра Мособлдумы.

«Как и прежде, в приоритете вопрос эффективной реализации направлений земельного законодательства, нацеленных на социальную поддержку граждан, в частности, многодетных семей. На постоянной основе ведется мониторинг проблемных вопросов, возникающих у органов местного самоуправления в процессе постановки многодетных семей на учет и выделения земельных участков», - рассказал Шапкин.

Он отметил, что министерством имущественных отношений региона регулярно проводятся семинары для профильных специалистов. Власти региона обобщают опыт работы в этой области и дают рекомендации, которые округам необходимо учитывать в работе.

«Также планируется внести изменения в законопроект, направленный на поддержку малого и среднего предпринимательства в части приоритетного права на приобретение арендуемого недвижимого имущества, находящегося в собственности региона или округов», - добавил Шапкин.

В ходе совещания он также рассказал о планах работы на второй квартал 2020 года. Так, особое место займет подготовка региона к пожароопасному периоду. Кроме того, внимание уделят работе по лесовосстановлению.