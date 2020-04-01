РИАМО-1 апр. Пресс-секретарь МИДа Мария Захарова прокомментировала ситуацию, сложившуюся с возвращением домой российских туристов, которые в данный момент находятся за границей, сообщается на сайте Nation News.

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Москвы принял решение лимитировать въезд до 500 туристов в Москву и до 200 – в регионы. В соответствии с данным решением все ранее запланированные рейсы аннулировали.

«Решение о лимитировании в определенный момент изменило формат работы, но со вчерашнего дня работа группы восстановлена с учетом новых вводных. На основе кооперабельности и решения задач, целью которых является соблюдение прав России, – эта работа идет очень активно. Сейчас уже все восстановлено, – рассказала Захарова.

Все последующие рейсы организуют с учетом данных лимитов. В данный момент примерно 20 тысяч российских туристов находятся в Таиланде, примерно 10 тысяч туристов из России находятся в Индии, около 5 тысяч – в Индонезии, на Бали – около 4 тысяч. Они ожидают возвращения на родину.

Специалисты рабочей группы по вывозу россиян на родину разъяснили, что 200 человек – это не только 200 на всю страну, но по всем регионам. В среду вылетает 1200, на завтра стоит Бангкок и Токио. Рейс из Токио летит во Владивосток, а Бангкок летит в два рейса в Новосибирск и Иркутск.

«Еще в Москву летит Лондон и Шри-Ланка и, возможно, будет Сеул на Хабаровск. Поэтому просто сделаны разъяснения по формату работы, которые во многом ее разблокировали», – сообщили специалисты.

Отправку российских туристов за рубеж по рекомендации Ростуризма приостановили с 19 марта по причине распространения новой коронавирусной инфекции.

На данный момент число заболевших коронавирусом в России достигло 2777 человек, по данным на среду, число заражений выросло на 440 человек. Выздоровели 190 пациентов.

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Текстовая трансляция

1 АПРЕЛЯ

- Собрали в одной инфографике горячие линии и полезные во время карантина контакты

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье. Всего в регионе зарегистрировано 134 случая заболевания.

- Приложение для контроля за больными коронавирусом разрабатывают в Москве. Оно позволит отслеживать местоположение пациентов.

Хотим узнать ваше мнение Вгоняет ли вас в депрессию ситуация с коронавирусом? 31% Да, я очень сильно переживаю 31% Нет, я соблюдаю все меры предосторожности 31% Стало немного тревожнее 31% Я спокоен, пока это не коснулось моих близких 31% Мне все равно Результаты

- Лечение больных коронавирусом в легкой форме на дому продлили в Москве до 6 апреля. На данный момент в столице на дому лечатся около 550 человек.

- Россиян обязали соблюдать дистанцию в метр. Исключением стали поездки в такси.

- Около половины новых инфицированных коронавирусом в Москве не старше 45 лет.

- За сутки в России зафиксировали 440 случаев заболевания короновирусом. 267 из них выявили в Москве, в Подмосковье - 15.

- Расширенный список послаблений для бизнеса утвердили в Москве. Город поддержит предпринимателей, чей бизнес пострадал от всеобщего карантина.

- За сутки в столице полностью выздоровели еще 45 человек. Общее число вылечившихся от коронавируса в Москве выросло до 115 человек.