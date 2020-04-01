РИАМО - 1 апр. В Москве одобрили реализацию земельного участка на торгах в Южном административном округе, там планируется строительство придорожного сервиса, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Земельный участок располагается по адресу: Москва, 1-й Дорожный проезд, владение 1А/2. Решение о застройке приняли во время заседания 26 марта 2020 года градостроительно-земельной комиссии Москвы, возглавляемой мэром столицы Сергеем Собяниным.

«Площадь указанного участка составляет 0,33 гектара. На нем предполагается строительство объекта придорожного сервиса (АЗС, мойка). Одобренная площадь застройки – 3 573 квадратных метра», – отметила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Ранее сообщалось, что для удобства участников городских торгов и экономии времени им предоставляется возможность совершить виртуальную экскурсию по трехмерным объектам с помощью компьютера или смартфона. 3D – туры подготовлены для 700 объектов московской недвижимости.