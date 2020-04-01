В борьбе с тревогой, вызванной коронавирусом и вынужденной самоизоляцией, все средства хороши, и главное из них – юмор. Пользователи соцсетей не устают реализовывать свой творческий потенциал, производя юмористический контент на главную тему последних месяцев. Ко Дню смеха мы собрали свежую подборку мемов о «короне».
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Первоапрельские шутки
Самые заядлые шутники наверняка уже с самого утра начали доводить близких первоапрельскими розыгрышами.
первое апреля 2020:— Митя Достоевский (@D0CT0EBCKNN) April 1, 2020
я
( •_•) "у тебя вся спина в вирусе"
( ง )ง "я заболел коронавирусом"
/︶\ "кхе-кхе"
А кому-то хочется помечтать – вдруг вся тревога предыдущих месяцев была напрасной?
А прикиньте 1 апреля ВОЗ такой АХАХАХ ПОСОНЫ ЭТО БЫЛ ПРАНК НЕТ НИКАКОГО ВИРУСА МОЖНО ДАЛЬШЕ РАБОТАТЬ КРУТО МЫ С КИТАЕМ ВАС ОБМАНУЛИ ДА АХАХАХХА— Андрей Коняев (@a_konyaev) March 30, 2020
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Корона
Краткая история самых больших ошибок человечества.
March 27, 2020
Этот 2020-й сломался, несите следующий.
March 29, 2020
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Социальная дистанция и самоизоляция
Некоторые знаменитые полотна тоже претерпели изменения из-за коронавируса.
В самоизоляции появляются новые проблемы – и шанс по-новому взглянуть на привычную обстановку.
Посоветуйте, куда сходить в квартире, а то я уже вроде всё видел.— Денис Чужой просит вас не выходить на улицу (@fe_city_boy) March 31, 2020
Я путешествую.. pic.twitter.com/QyeuWQBrdB— Капитан Кенгуру (@KapitanKenguru) April 1, 2020
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Плюсы карантина
Отсутствие людских толп из-за карантина положительно повлияло на экологию в популярных туристических точках: например, в Венеции в каналы вернулась рыба и прилетели лебеди. Кто еще может вернуться? Отвечают пользователи «Твиттера»:
Благодаря карантину Северное море очистилось и в него стали возвращаться викинги. Земля исцеляется! pic.twitter.com/WQabrGWQnW— Разрыхлитель Мозгов™ (@crazy_kutas) March 28, 2020
Как прекрасна природа! Стоило запереть людей-паразитов дома, и в реки северной Германии стали возвращаться редчайшие дикие велосипеды pic.twitter.com/dYt1ufFyo9— Kseniia (@Hrenopup) March 25, 2020
Благодаря карантину в городах улучшается экология. В лес за гаражами вернулись толкиенисты!— Денис Чужой просит вас не выходить на улицу (@fe_city_boy) March 27, 2020
Как карантин помог экологии: на Землю вернулись силурианцы, населявшие планету за миллионы лет до людей— _м о r о ̶🌙 (@_panakeia) March 29, 2020
Самое приятное в текущей ситуации, по признанию многих, – можно почувствовать себя героем, просто лежа на диване.
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Планы на будущее
Но кое-кто все еще ждет более привычных супергероев, которые спасут мир.
Хотя многие уже настроились на самостоятельное выживание в постапокалипсисе.
March 21, 2020
А кто-то планирует рассказывать внукам об этих исторических событиях.
March 17, 2020
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