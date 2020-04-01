В борьбе с тревогой, вызванной коронавирусом и вынужденной самоизоляцией, все средства хороши, и главное из них – юмор. Пользователи соцсетей не устают реализовывать свой творческий потенциал, производя юмористический контент на главную тему последних месяцев. Ко Дню смеха мы собрали свежую подборку мемов о «короне».

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Первоапрельские шутки

Самые заядлые шутники наверняка уже с самого утра начали доводить близких первоапрельскими розыгрышами.

первое апреля 2020:



я



( •_•) "у тебя вся спина в вирусе"

( ง )ง "я заболел коронавирусом"

/︶\ "кхе-кхе" — Митя Достоевский (@D0CT0EBCKNN) April 1, 2020

А кому-то хочется помечтать – вдруг вся тревога предыдущих месяцев была напрасной?

А прикиньте 1 апреля ВОЗ такой АХАХАХ ПОСОНЫ ЭТО БЫЛ ПРАНК НЕТ НИКАКОГО ВИРУСА МОЖНО ДАЛЬШЕ РАБОТАТЬ КРУТО МЫ С КИТАЕМ ВАС ОБМАНУЛИ ДА АХАХАХХА — Андрей Коняев (@a_konyaev) March 30, 2020

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Краткая история самых больших ошибок человечества.

Этот 2020-й сломался, несите следующий.

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Социальная дистанция и самоизоляция

Некоторые знаменитые полотна тоже претерпели изменения из-за коронавируса.

В самоизоляции появляются новые проблемы – и шанс по-новому взглянуть на привычную обстановку.

Посоветуйте, куда сходить в квартире, а то я уже вроде всё видел. — Денис Чужой просит вас не выходить на улицу (@fe_city_boy) March 31, 2020

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Плюсы карантина

Отсутствие людских толп из-за карантина положительно повлияло на экологию в популярных туристических точках: например, в Венеции в каналы вернулась рыба и прилетели лебеди. Кто еще может вернуться? Отвечают пользователи «Твиттера»:

Благодаря карантину Северное море очистилось и в него стали возвращаться викинги. Земля исцеляется! pic.twitter.com/WQabrGWQnW — Разрыхлитель Мозгов™ (@crazy_kutas) March 28, 2020

Как прекрасна природа! Стоило запереть людей-паразитов дома, и в реки северной Германии стали возвращаться редчайшие дикие велосипеды pic.twitter.com/dYt1ufFyo9 — Kseniia (@Hrenopup) March 25, 2020

Благодаря карантину в городах улучшается экология. В лес за гаражами вернулись толкиенисты! — Денис Чужой просит вас не выходить на улицу (@fe_city_boy) March 27, 2020

Как карантин помог экологии: на Землю вернулись силурианцы, населявшие планету за миллионы лет до людей — _м о r о ̶🌙 (@_panakeia) March 29, 2020

Самое приятное в текущей ситуации, по признанию многих, – можно почувствовать себя героем, просто лежа на диване.

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Планы на будущее

Но кое-кто все еще ждет более привычных супергероев, которые спасут мир.

Хотя многие уже настроились на самостоятельное выживание в постапокалипсисе.

А кто-то планирует рассказывать внукам об этих исторических событиях.