РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 апр. Коммунальные службы Балашихи очистили от снега и наледи пешеходный переход на улице Лукино по просьбе местного жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Балашихи сообщил на портале о необходимости очистить пешеходный переход на улице Лукино от снега. Сотрудники администрации городского округа осмотрели автомобильную дорогу по указанному адресу.

«Осмотр подтвердил наличие снега и наледи на проезжей части. Работы по очистке автомобильной дороги выполнены (фотоматериалы прилагаются). Дополнительно сообщаем, что указанная автодорога является дорогой местного значения и относится к компетенции органов местного самоуправления», - сказал заместитель главы администрации Балашихи Алексей Ковалев.

Он добавил, что на территории округа регулярные работы по очистке, в том числе от снега и наледи, данной проезжей части работниками МБУ проводятся согласно графику выполнения работ с периодичностью в плановом порядке. Организации, осуществляющей содержание, указано на недопустимость отклонения от установленных норм.

«Мы усилили контроль за соблюдением своевременности и качества уборки», - заключил Ковалев.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.