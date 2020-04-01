Во время нерабочей недели жителям Московского региона запрещено выходить из дома без острой необходимости. У граждан могут возникать вопросы, связанные не только с распространением коронавируса, но и с работой МФЦ или возвратом денежных средств за приобретенные раннее туристические путевки. Для того, чтобы решать проблемы можно было, не выходя за пределы квартиры, власти организовали работу горячих линий. РИАМО собрало контакты служб, которые могут пригодиться в период карантинных мер.

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