РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 апр. Дезинфекцию подъездов в многоквартирных домах Балашихи проводят с 16 марта ежедневно минимум один раз в день в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции, с 23 марта выполнение работ стали контролировать с помощью мобильного приложения, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Санобработку подъездов проводят дезинфицирующими средствами, рекомендованными Роспотребнадзором. В основном это хлорсодержащие и спиртосодержащие средства, которые безопасны для людей и животных. Каждая управляющая компания самостоятельно проводит закупку всех необходимых средств обработки и защиты.

«Дезинфекция один раз в день - это минимум, который должны выполнять все УК округа. Некоторые обрабатывают первые этажи подъездов по 2-3 раза в день. Дезинфицируют домофон, все дверные и оконные ручки, перила, почтовые ящики, все, за что человек может взяться руками. Дальше обрабатываются кнопки вызова и кабины лифта», - сказала начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Балашихи Юлия Смирнова.

Она добавила, что некоторые УК увеличили количество персонала, занимающегося дезинфекцией. Раньше этим занимались только уборщицы, теперь к обработке подъездов подключились дворники.

По словам инженера по эксплуатации ЗАО «Эстейт сервис» Веры Ежовкиной, с 16 марта нагрузка увеличилась, и их УК обрабатывает 43 подъезда 8 домов в ЖК «Леоновский парк».

«Обработкой занимаются 9 уборщиц и 7 дворников, привлекаем и других сотрудников. Первые этажи обрабатываем ежедневно, раз в неделю убираем и одновременно дезинфицируем подъезды целиком. Обработка подъездов первых этажей занимает 1,-1,5 часа. А полностью подъезд дезинфицируем в течение дня», - подчеркнула Ежовкина.

Госжилинспекция региона модернизировала мобильное приложение Единой государственной информационной системы обеспечений контрольно-надзорной деятельности области. Теперь УК Балашихи ежедневно отчитываются о проведенной дезинфекции, загружая в положение фотографии с геолокацией. Контроль осуществляют сотрудники администрации округа. Сформированная бригада ежедневно объезжает подъезды Балашихи, проверяя наличие графиков санитарной уборки и саму дезинфекцию.

Если в вашем доме не проводят дезинфекцию, необходимо немедленно сообщить в Единую диспетчерскую службу Балашихи. Сделать это можно по телефонам: +7(495)523-81-12 и +7(498)662-51-12 или через сайт eds.mosreg.ru.

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Текстовая трансляция

1 АПРЕЛЯ

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