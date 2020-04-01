РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 апр. Магазины подмосковного Красногорска с понедельника начали проверять на наличие разметки для социальной дистанции и соблюдение санитарных норм, такие мероприятия будут проводить в ежедневном режиме, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

Сотрудники отдела потребительского рынка и услуг администрации горокруга в среду организовали рейд по объектам торговли. Три городских супермаркета федеральных сетей «Верный», «Ашан» и «Магнит» проверили на наличие информационных указателей и разметок, позволяющих соблюдать дистанцию посетителей на расстоянии 1,5 метра, выполнение персоналом санитарных норм, а также на наличие товаров первой необходимости. В ходе рейда нарушений не выявлено.

«Начата ежедневная работа по мониторингу предприятий торговли в округе. На работающих торговых объектах должны соблюдаться санитарные правила: работники должны использовать средства защиты (маски, перчатки, антисептики), каждые 2 часа необходима дезинфекция торговых залов», - сказал главный эксперт отдела потребительского рынка и услуг администрации горокруга Юрий Кукурузов.

О неисполнении особого режима объектами розничной торговли жители Красногорска могут сообщить в отдел потребительского рынка и услуг администрации округа по телефону: 8(498)568-65-74.

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Текстовая трансляция

1 АПРЕЛЯ

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- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье. Всего в регионе зарегистрировано 134 случая заболевания.

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