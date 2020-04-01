РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 апр. Медработники Подольска ежедневно мониторят состояние горожан на карантине, которые прибыли из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Главный государственный санитарный врач по городским округам Подольск, Домодедово и Ленинский Владимир Симчук предостерег горожан от безответного поведения по время эпидемии. И отметил, что если не соблюдать меры безопасности, то ситуация может ухудшиться.

«Роспотребнадзор ведет доскональный стопроцентный учет всех контактных лиц Подольска и всех лиц, которые прибывают из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. На сегодняшний день таких лиц выявлено около 350 человек. Совместно с медицинскими работниками из лечебно-профилактических организаций осуществляется ежедневный мониторинг состояния их здоровья с проведением необходимого лабораторного обследования с определенной периодичностью», - сказал Симчук.

Он добавил, что граждане, прибывшие из стран с неблагополучной обстановкой, должны соблюдать 14-дневную самоизоляцию. Жителям необходимо как можно меньше выходить из своих домов и квартир. Как можно реже ходить в магазины, торговые палатки и всевозможные заведения, которые открыты. Также необходимо постоянно соблюдать правила личной гигиены.

«При контакте исключите рукопожатия, всевозможные обнимания. Используйте средства гигиены: антисептические, кислородсодержащие и хлорсодержащие средства. Как можно чаще проветривайте свои жилые помещения и проводите уборку. Обеспечьте себе и своим близким здоровое питание и крепкий сон», - заключается в материале.