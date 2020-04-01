РИАМО - 1 апр. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что глава государства Владимир Путин и чиновники, которые посещали больницу в Коммунарке, ежедневно тестируются на коронавирус, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Дело в том, что все, кто вместе с президентом был в Коммунарке, они ежедневно тестируются на коронавирус, включая вашего покорного слугу. Естественно, мы принимаем меры предосторожности, исключаем какие-то совещания, все максимально стараемся делать дистанционно», — сказал Песков.

Больницу для лечения коронавируса вместе с лидером страны посещали Песков, зампред правительства РФ Татьяна Голикова, глава Минздрава Михаил Мурашко, мэр Москвы Сергей Собянин.

Пресс-секретарь отметил, что президент старается работать в дистанционном режиме, как на саммите G20, для этого есть технические и технологические возможности.

31 марта стало известно, что главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заболел коронавирусом нового типа. С ним при посещении больницы контактировал Путин.

Распространения коронавирусной инфекции началось в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила пандемию Covid-2019 во всем мире.

На сегодняшний день в мире уже выявлено свыше 858 тысяч случаев заражения данным типом коронавирусной инфекции. Скончались более 42 тысяч заболевших, выздоровели более 178 тысяч пациентов.

В России зафиксировано 2777 случаев заражения.

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Текстовая трансляция

1 АПРЕЛЯ

- Собрали в одной инфографике горячие линии и полезные во время карантина контакты

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье. Всего в регионе зарегистрировано 134 случая заболевания.

- Приложение для контроля за больными коронавирусом разрабатывают в Москве. Оно позволит отслеживать местоположение пациентов.

Хотим узнать ваше мнение Вгоняет ли вас в депрессию ситуация с коронавирусом? 31% Да, я очень сильно переживаю 31% Нет, я соблюдаю все меры предосторожности 31% Стало немного тревожнее 31% Я спокоен, пока это не коснулось моих близких 31% Мне все равно Результаты

- Лечение больных коронавирусом в легкой форме на дому продлили в Москве до 6 апреля. На данный момент в столице на дому лечатся около 550 человек.

- Россиян обязали соблюдать дистанцию в метр. Исключением стали поездки в такси.

- Около половины новых инфицированных коронавирусом в Москве не старше 45 лет.

- За сутки в России зафиксировали 440 случаев заболевания короновирусом. 267 из них выявили в Москве, в Подмосковье - 15.

- Расширенный список послаблений для бизнеса утвердили в Москве. Город поддержит предпринимателей, чей бизнес пострадал от всеобщего карантина.

- За сутки в столице полностью выздоровели еще 45 человек. Общее число вылечившихся от коронавируса в Москве выросло до 115 человек.