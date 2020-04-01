РИАМО - 1 апр. Новый дом по программе реновации введут в эксплуатацию в Восточном округе столицы в 2020 году, жилое здание оснастят современной автоматизированной системой контроля и учета потребления энергоресурсов, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства города Москвы.

«В районе Метрогородок на Открытом шоссе, владение 26, корпус 6 в этом году введут в эксплуатацию жилой дом на 48 квартир для переселения по программе реновации. В настоящее время на объекте завершены монолитные работы», – сказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

В двухсекционном здании будет семь этажей. Планируется построить подземную парковку. Фасады облицуют искусственным камнем, также предусмотрена установка коробов под кондиционеры.

Всего в жилом доме будет 48 квартир. Из них однокомнатных – 12, двухкомнатных – 30, а трехкомнатных – шесть. Общая площадь квартир составляет 2791 квадратный метр.

Две двухкомнатные квартиры спроектировали для маломобильных граждан. В них увеличили ширину коридоров и дверных проемов, установили специальную технику.

Придомовую территорию благоустроят, там разместят спортивную и детскую площадки, высадят деревья и кустарники, установят малые архитектурные формы. Предусмотрено устройство открытых плоскостных стоянок.

«В Восточном округе по программе реновации новые квартиры получат жители 1061 дом, подобрано 79 стартовых площадок, в стадии строительства находятся 22 дома площадью 353,1 тысячи квадратных метров. В районе Метрогородок новые квартиры получат жители 75 домов, подобрано четыре стартовых площадки, на двух площадках осуществляются строительные работы», – заключил Загрутдинов.

Программа реновации стартовала в Москве в 2017 году. Она подразумевает расселение 350 тысяч квартир в 5174 домах.