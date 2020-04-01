РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 1 апр. Сотрудники полиции в Домодедове рекомендуют жителям соблюдать режим самоизоляции в ежедневных профилактических беседах, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по городскому округу.
В связи с необходимостью принятия дополнительных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции полицейские Домодедова ежедневно проводят профилактические беседы с жителями округа.
«Стражи порядка в беседе рекомендуют горожанам не покидать места проживания без лишней необходимости, не нарушать режим самоизоляции, в обязательном порядке соблюдать санитарные требования. Кроме этого, полицейские дополнительно напоминают об административной ответственности за нарушения в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения», - говорится в сообщении.
Также жителям вручают уведомления с подробными разъяснениями, как вести себя в сложившейся эпидемиологической ситуации.
Цель проводимого мероприятия - повышение бдительности населения и недопущение распространения заболевания.
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Текстовая трансляция
1 АПРЕЛЯ
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