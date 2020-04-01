РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 апр. Два многоквартирных дома в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска 2 апреля останутся без горячей воды из-за проведения ремонтно-профилактических работ, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«В четверг, 2 апреля, управление теплоснабжением МУП «СЕЗ» запланировало ремонтно-профилактические работы на ЦТП-17. Во время их выполнения, с 9:00 до 13:00, не будет подаваться горячая вода в квартиры многоэтажных домов №№12 и 27 в Октябрьском переулке», - говорится в сообщении.

Управляющая компания приносит извинения за доставленные неудобства.