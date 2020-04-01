РИАМО - 1 апр. Ученые сделали вывод о том, что мужчины, которые страдают от эректильной дисфункции, имеют большой риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также могут умереть независимо от уровня тестостерона в крови, сообщает Газета.ru.

К такому мнению пришли бельгийские ученые во главе с Лин Антонио из Левенского католического университета, опираясь на сведения исследования европейского мужского старения (EMAS) и анализа того, как влияют гормоны на здоровье мужчин.

«Было проанализировано здоровье 1913 человек, обращавшихся в пять медицинских центров. Выяснилось, что спустя 12 лет после начала исследования 25% мужчин скончались», - отмечается в материале.

Мужчины, уровень тестостерона у которых был нормальным, жаловавшиеся на импотенцию, имели больший риск умереть — на 51% больше, чем у тех, у кого не было проблем с эрекцией.

К тому же мужчины, страдающие эректильной дисфункцией, слабой утренней эрекцией и низким либидо обладали большими рисками умереть.

Кроме того, мужчины, входящие в группу, которая включала все три перечисленные симптома, уходили из жизни в 1,8 раза чаще.