РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 апр. Жители городского округа Люберцы могут пройти опрос на интернет-портале «Добродел» о качестве предоставления библиотечных услуг, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Для участия необходимо авторизоваться на сайте dobrodel.mosreg.ru и ответить на 10 вопросов, среди которых новости о предстоящих мероприятиях в учреждении, время работы, материально-техническое оснащение и другие», - говорится в сообщении.

Онлайн-опрос продлится до 13 апреля 2020 года.