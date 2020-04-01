РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 апр. Со дня закрытия для посетителей учреждений культуры Балашихи из-за неблагоприятной эпидситуации они провели около одной тысячи онлайн-мероприятий, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

С 23 марта с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции все библиотеки, Дома культуры и досуговые центры Балашихи временно приостановили прием посетителей, работая дистанционно до окончания действий ограничений. На своих официальных сайтах они размещают для жителей округа театральные постановки и музыкальные концерты из архивов, а также показывают мюзиклы и выступления оперных спектаклей.

«Учреждения культуры получили толчок к новому творческому развитию. Библиотеки выкладывают в интернет видео с циклами чтений, декламируют стихи, читают сказки. Театры показывают спектакли в записи, проводят мастер-классы, выкладывают онлайн-афиши. Вокальные и хоровые коллективы знакомят с историей развития того или иного направления», - сказала начальник управления культуры администрации Балашихи Светлана Шарцева.

Она добавила, что для воспитанников музыкального театра юного актера «Орфей» сотрудники проводят дистанционные занятия по хореографии, вокалу и хоровому пению. Они записывают для ребят видеоуроки и задают домашние задания. Всего учреждениями проведено около одной тысячи онлайн-мероприятий.

По словам директора музыкального театра юного актера «Орфей» Ирины Григорян, они будут двигаться в двух направлениях - показывать спектакли и заниматься обучением своих воспитанников посредством интернета.

«Пришлось перестроить всю работу. Также в планах - записывать на видео чтение стихов, рассказов и исполнение песен под гитару», - подчеркнула Григорян.