РИАМО - 1 апр. Закон о кредитных каникулах для граждан, чей доход снизился больше чем на 30% из-за коронавируса, приняли в Госдуме, сообщает РИА Новости.

Закон распространяется на физических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые взяли кредит до вступления закона в силу. Малый и средний бизнес может получить льготный период, если они работают в определенных правительством областях.

«Закон должен вступить в силу в день официального опубликования», — отмечается в материале.

Во время каникул заемщикам не будут начисляться пени и штрафы, кредиторы не могут требовать досрочных выплат, обращаться для взыскания на предмет залога или ипотеки, не допускается обращение к поручителю с требованиями.

Физическим лицам и ИП могут предоставить каникулы до полугода. Обратиться за каникулами до 30 сентября могут те, чей доход за предыдущий месяц уменьшился более чем на 30% по сравнению со средним доходом в месяц в прошлом году.

За предоставлением льготного периода субъектом малого и среднего предпринимательства тоже нужно обратится в банк до 30 сентября.

Кредитор будет рассматриваться банком 5 дней.

Банки могут попросить заемщика предоставить следующие документы: справку о доходах, выписку о регистрации в качестве безработного на портале «Госуслуги», документ о нетрудоспособности. Дополнительный список документов будет устанавливать ЦБ.

В течение 90 дней заемщик должен предоставить кредитору документы, иначе начнут действовать санкции, предусмотренные договором до наступления кредитных каникул.

Закон был подготовлен Центробанком РФ и министерством финансов по поручению президента России Владимира Путина.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

1 АПРЕЛЯ

- Собрали в одной инфографике горячие линии и полезные во время карантина контакты

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье. Всего в регионе зарегистрировано 134 случая заболевания.

- Приложение для контроля за больными коронавирусом разрабатывают в Москве. Оно позволит отслеживать местоположение пациентов.

Хотим узнать ваше мнение Вгоняет ли вас в депрессию ситуация с коронавирусом? 31% Да, я очень сильно переживаю 31% Нет, я соблюдаю все меры предосторожности 31% Стало немного тревожнее 31% Я спокоен, пока это не коснулось моих близких 31% Мне все равно Результаты

- Лечение больных коронавирусом в легкой форме на дому продлили в Москве до 6 апреля. На данный момент в столице на дому лечатся около 550 человек.

- Россиян обязали соблюдать дистанцию в метр. Исключением стали поездки в такси.

- Около половины новых инфицированных коронавирусом в Москве не старше 45 лет.

- За сутки в России зафиксировали 440 случаев заболевания короновирусом. 267 из них выявили в Москве, в Подмосковье - 15.

- Расширенный список послаблений для бизнеса утвердили в Москве. Город поддержит предпринимателей, чей бизнес пострадал от всеобщего карантина.

- За сутки в столице полностью выздоровели еще 45 человек. Общее число вылечившихся от коронавируса в Москве выросло до 115 человек.