РИАМО - 1 апр. Количество пассажиров электропоездов «Ласточка» на Московском центральном кольце за март сократилось на 6,9% до 11 миллионов человек, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.
Такое снижение связано с введением в Московском регионе режима самоизоляции.
«С начала года МЦК перевезло более 35,5 миллионов человек (плюс 8,3% к уровню прошлого года). Всего с начала эксплуатации услугами Московского центрального кольца воспользовались почти 450,7 миллионов пассажиров», –отмечается в сообщении.
Число пассажиров в столичном метро снизилось на 83%. В наземном общественном транспорте наблюдается снижение на 71%, в пригородных электричках пассажиров стало меньше на 64%.
На сегодняшний день в Москве выявлено 1880 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В столице введен режим всеобщей самоизоляции, жителей обязали не покидать свои квартиры. Выходить на улицу можно только в случае крайней необходимости, к примеру, в магазин, аптеку или для выгула домашних животных.
Текстовая трансляция
1 АПРЕЛЯ
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