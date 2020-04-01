РИАМО (МЫТИЩИ) - 1 апр. Сотрудники поликлиник в Мытищах работают в усиленном режиме в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, сообщается в Instagram-аккаунте Мытищинской ГКБ.

Каждый день проводится мониторинг жителей, находящихся на карантине, обслуживаются вызовы на дом. Несмотря на все сложности, сотрудники поликлиник МГКБ продолжают оказывать необходимую медицинскую помощь жителям городского округа.

«Сейчас настало то время, когда мы должны взять всю свою волю в кулак и работать не покладая рук. Сплоченность и забота о пациентах помогают нам в эти непростые дни. Мы, медицинские сотрудники, во всем помогаем врачам. В том числе поэтому пациенты всегда получают своевременную помощь. В эти дни пациентов стало гораздо меньше, но работы от этого не убавилось», - сказал медицинский брат поликлиники №3 Даниил Михайлов.

Он добавил, что как и прежде производится ежедневный мониторинг состояния пациентов, прибывших из-за границы.

«Спросите, страшно ли нам? Нет, не страшно. Это наша работа и нужно соблюдать все меры предосторожности. Это время для нас тоже непростое, мы должны быть примером для подражания во всем и для всех, также мыть руки, обрабатывать поверхности, соблюдать дистанцию и режим самоизоляции вне работы», - отметил Михайлов.

Текстовая трансляция

1 АПРЕЛЯ

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- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье. Всего в регионе зарегистрировано 134 случая заболевания.

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