РИАМО - 1 апр. В Талдомском городском округе из квартиры в поселке Запрудня госпитализировали мужчину, которого ударила ножом в живот пенсионерка во время распития спиртного, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Бригада скорой помощи с проникающим колото-резаным ранением брюшной полости доставила и госпитализировала ранее судимого 42-летнего мужчину», - сообщил собеседник агентства.

63-летнюю подозреваемую установили и доставили в отдел полиции. Женщина также была ранее судимой. Преступление она совершила в ходе совместного распития спиртных напитков.

В отношении пенсионерки возбуждено уголовное дело.