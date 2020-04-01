РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 апр. Количество человек, которые заболели коронавирусом, не увеличилось в Подольске за последние сутки и остается на прежнем уровне, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Число заболевших коронавирусом в Подольске не увеличилось. Всего на данный момент в Подмосковье зарегистрировано 134 случая заболевания. 17 пациентов выписаны из больниц после выздоровления, двое умерли в результате развившихся осложнений. В Подольске было выявлено 2 случая», - говорится в сообщении.

Еще 14 человек из других регионов находятся на лечении в подмосковных стационарах. Проходившие лечение в Московской области гражданин Венесуэлы и житель Ростовской области выписаны.

Горожанам рекомендуется соблюдать режим самоизоляции и обращаться по всем вопросам по телефону: 8(800)550-50-30.

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Текстовая трансляция

1 АПРЕЛЯ

- Собрали в одной инфографике горячие линии и полезные во время карантина контакты

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье. Всего в регионе зарегистрировано 134 случая заболевания.

- Приложение для контроля за больными коронавирусом разрабатывают в Москве. Оно позволит отслеживать местоположение пациентов.

Хотим узнать ваше мнение Вгоняет ли вас в депрессию ситуация с коронавирусом? 31% Да, я очень сильно переживаю 31% Нет, я соблюдаю все меры предосторожности 31% Стало немного тревожнее 31% Я спокоен, пока это не коснулось моих близких 31% Мне все равно Результаты

- Лечение больных коронавирусом в легкой форме на дому продлили в Москве до 6 апреля. На данный момент в столице на дому лечатся около 550 человек.

- Россиян обязали соблюдать дистанцию в метр. Исключением стали поездки в такси.

- Около половины новых инфицированных коронавирусом в Москве не старше 45 лет.

- За сутки в России зафиксировали 440 случаев заболевания короновирусом. 267 из них выявили в Москве, в Подмосковье - 15.

- Расширенный список послаблений для бизнеса утвердили в Москве. Город поддержит предпринимателей, чей бизнес пострадал от всеобщего карантина.

- За сутки в столице полностью выздоровели еще 45 человек. Общее число вылечившихся от коронавируса в Москве выросло до 115 человек.