РИАМО - 1 апр. Распустившиеся в Москве раньше срока цветы не погибнут из-за весенних заморозков, в процессе эволюции растения адаптировались к внезапным изменениям погоды, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

«Раннецветущие растения на всех стадиях развития должны быть устойчивы к таким климатическим воздействиям, как низкая температура и влажность воздуха и почвы в начале вегетации, значительным перепадам ночных и дневных температур воздуха», – говорится в сообщении.

Эволюция раннецветущих растений в основном направлена на отбор через жизнедеятельность в трудных климатических условиях окружающей среды. Конкуренция видов в данном случае минимальна.

«Жизнь растений в начале весны ограничена, в основном, физическими компонентами окружающей среды. Особенно это характерно для многолетних видов, обычно не испытывающих конкурентного давления со стороны других растений, выносливых к неблагоприятным для их жизни условиям», – отмечается в материале.

Раннецветущие растения показывают высокую способность к биологической адаптации: она помогает им нормально функционировать при экстремально низких и резко меняющихся температурах. Однако продолжительные заморозки являются опасными для растений.

С наступлением холодов в Москве выпал большой слой снега – снежный покров повышает температуру под собой. В таких условиях снижается температурный контраст и нежным растениям легче пережить перемену погодных условий.

Даже в случае продолжения заморозков, большинство цветущих растений выживут, так как являются многолетними. У них останется подземная корневая часть, благодаря этому растения оживут и зацветут позднее.

Утром в среду высота снежного покрова в центре Москвы, в Измайлове и у МГУ достигала восьми сантиметров, а на ВДНХ – четыре сантиметра.