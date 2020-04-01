РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 апр. Новый случай заболевания коронавирусом выявили в подмосковной Балашихе за минувшие сутки, всего в городском округе 5 заболевших, сообщается на официальном сайте министерства здравоохранения Московской области, посвященном эпидситуации в регионе.
В Подмосковье выявили 15 случаев заболевания коронавирусом за сутки.
«По состоянию на 1 апреля в Московской области зарегистрировали 134 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Семнадцать человек выписали домой из стационаров. Двое скончались из-за развившихся осложнений. Пять случаев заболевания зафиксировали в Балашихе», – говорится в сообщении.
Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Балашихе 31 марта составляло 4 человека.
В Подмосковье работает горячая линия по коронавирусу: 8(800)550-50-30.
Текстовая трансляция
1 АПРЕЛЯ
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье. Всего в регионе зарегистрировано 134 случая заболевания.
- Приложение для контроля за больными коронавирусом разрабатывают в Москве. Оно позволит отслеживать местоположение пациентов.
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- Лечение больных коронавирусом в легкой форме на дому продлили в Москве до 6 апреля. На данный момент в столице на дому лечатся около 550 человек.
- Россиян обязали соблюдать дистанцию в метр. Исключением стали поездки в такси.
- Около половины новых инфицированных коронавирусом в Москве не старше 45 лет.
- За сутки в России зафиксировали 440 случаев заболевания короновирусом. 267 из них выявили в Москве, в Подмосковье - 15.
- Расширенный список послаблений для бизнеса утвердили в Москве. Город поддержит предпринимателей, чей бизнес пострадал от всеобщего карантина.
- За сутки в столице полностью выздоровели еще 45 человек. Общее число вылечившихся от коронавируса в Москве выросло до 115 человек.
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