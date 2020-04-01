РИАМО - 1 апр. На базе двух клиник «РДЖ-Медицины» будут развернуты мощности для лечения пациентов с коронавирусом, всего в этих учреждениях оборудуют 640 коек, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.
В дорожной клинической больнице имени Семашко на станции Люблино создадут 240 дополнительных мест. Здесь пациентов начнут принимать со 2 апреля.
«Это первая клиника «РЖД-Медицины» в Москве, в которой разворачиваются койки под лечение пациентов с подозрением на коронавирус», - говорится в сообщении.
Вторая клиника центрального подчинения на Волоколамском шоссе на 400 коек начнет прием больных коронавирусом с 3 апреля.
Оба медицинских учреждения оснащены необходимым оборудованием, включая аппараты ИВЛ, а также укомплектованы необходимыми специалистами.
В Москве выявлено 1880 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Текстовая трансляция
1 АПРЕЛЯ
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