РИАМО - 1 апр. На базе двух клиник «РДЖ-Медицины» будут развернуты мощности для лечения пациентов с коронавирусом, всего в этих учреждениях оборудуют 640 коек, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

В дорожной клинической больнице имени Семашко на станции Люблино создадут 240 дополнительных мест. Здесь пациентов начнут принимать со 2 апреля.

«Это первая клиника «РЖД-Медицины» в Москве, в которой разворачиваются койки под лечение пациентов с подозрением на коронавирус», - говорится в сообщении.

Вторая клиника центрального подчинения на Волоколамском шоссе на 400 коек начнет прием больных коронавирусом с 3 апреля.

Оба медицинских учреждения оснащены необходимым оборудованием, включая аппараты ИВЛ, а также укомплектованы необходимыми специалистами.

В Москве выявлено 1880 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Текстовая трансляция

1 АПРЕЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье. Всего в регионе зарегистрировано 134 случая заболевания.

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- Лечение больных коронавирусом в легкой форме на дому продлили в Москве до 6 апреля. На данный момент в столице на дому лечатся около 550 человек.

- Россиян обязали соблюдать дистанцию в метр. Исключением стали поездки в такси.

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