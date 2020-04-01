РИАМО - 1 апр. Стало известно количество заболевших коронавирусом в каждом городском округе Московской области, всего на данный момент в регионе зафиксировано 134 случая заболевания, говорится в сообщении штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Подмосковье.

«Семнадцать пациентов выписаны из больниц после выздоровления, двое умерли в результате развившихся осложнений», — отмечается в материале.

В Одинцовском округе зафиксировали 17 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в Раменском округе – 10 случаев. В Красногорске и Ленинском округе – по девять заболевших; в Химках – семь заразившихся.

По шесть случаев заболевания выявили в Мытищах и Истре, по пять случаев – в Долгопрудном, Люберцах, Балашихе и Реутове. В Дмитровском округе – четыре заболевших, по три случая заражения – в Жуковском, Солнечногорске и Лобне.

По двое заболевших зафиксировано в Королеве, Котельниках, Подольске, Протвине, Домодедове, Фрязине и Сергиевом Посаде. В Лотошине, Лыткарине, Дубне, Ивантеевке, Павловском Посаде, Наро-Фоминске и Щелкове зарегистрировано по одному случаю заражения.

В областных стационарах также проходят лечение 14 пациентов из других регионов. Уже выписались гражданин Венесуэлы и житель Ростовской области.

В связи с распространением заболевания в Московском регионе ввели режим самоизоляции для всех жителей, кроме тех, кто работает. Выходить из дома можно только по веской причине. Открыта горячая линия по вопросам коронавируса: 8-800-550-50-30.

Всего в России зафиксировано 2777 случаев заражения коронавирусом. Он передается воздушно-капельным и контактным путями, поэтому во время карантина не стоит выходить из дома.

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Текстовая трансляция

1 АПРЕЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье. Всего в регионе зарегистрировано 134 случая заболевания.

- Приложение для контроля за больными коронавирусом разрабатывают в Москве. Оно позволит отслеживать местоположение пациентов.

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- Лечение больных коронавирусом в легкой форме на дому продлили в Москве до 6 апреля. На данный момент в столице на дому лечатся около 550 человек.

- Россиян обязали соблюдать дистанцию в метр. Исключением стали поездки в такси.

- Около половины новых инфицированных коронавирусом в Москве не старше 45 лет.

- За сутки в России зафиксировали 440 случаев заболевания короновирусом. 267 из них выявили в Москве, в Подмосковье - 15.

- Расширенный список послаблений для бизнеса утвердили в Москве. Город поддержит предпринимателей, чей бизнес пострадал от всеобщего карантина.

- За сутки в столице полностью выздоровели еще 45 человек. Общее число вылечившихся от коронавируса в Москве выросло до 115 человек.